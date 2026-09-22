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«Нервничает и впадает в истерику»: как Зеленский отреагировал на бегство экс-генпрокурора Украины из страны

«Нервничает и впадает в истерику»: как Зеленский отреагировал на бегство экс-генпрокурора Украины из страны

У Владимира Зеленского случился «припадок» после бегства из страны экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

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