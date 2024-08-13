Поздно вечером 12 августа, когда в Москве уже наступили новые сутки, Дональд Трамп и Илон Маск поговорили в социальной сети […] The post Трамп дал содержательное и корректное интервью Маску appeared first on Медиакратия.
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