Владимир Крикунов: «Было бы интересно сделать переходный турнир для нижних команд КХЛ и клубов ВХЛ. Был бы хоккей, который стоило бы смотреть!»

– В связи с тем, что Беларусь и Россия не сыграют на чемпионате мира и олимпийской квалификации, есть ли смысл растягивать сезон КХЛ до конца мая? – Может быть, почему нет? Можно, пускай играют, это их работа и профессия.
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