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Николаве о судействе при Мажиче: «Даже за самую грубую ошибку – работа на ВАР на 1-2 игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание?»

– Как вам работа Мажича? – Можно относиться по-разному, многие оценивают противоречиво. Судейство за последние годы не стало намного лучше или намного хуже.

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