«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

Ассистентский хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Даллас». Ранним утром 30 мая в Эдмонтоне завершился четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз».
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