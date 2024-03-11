Инспекторы выявили 70 нарушений при установке сетей на Нижней Волге

В минувшую неделю сотрудниками Астраханского отдела по государственному регулированию использования водных живых ресурсов и охране их среды обитания было обнаружено 70 нарушений, в том числе 8 случаев, которые могут рассматриваться как уголовные преступления в соответствии со статьёй 256 Уголовного кодекса РФ.
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