Зонд «Вояджер» отключился: новые сигналы на неожиданной частоте Ирэн ОрлонскаяЗонд «Вояджер», который долгое время исследовал межзвёздное пространство, отключился, однако его сигналы продолжают поступать на другой частоте.
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