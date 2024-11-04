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Зонд «Вояджер» отключился: новые сигналы на неожиданной частоте

Зонд «Вояджер» отключился: новые сигналы на неожиданной частоте

Зонд «Вояджер» отключился: новые сигналы на неожиданной частоте Ирэн ОрлонскаяЗонд «Вояджер», который долгое время исследовал межзвёздное пространство, отключился, однако его сигналы продолжают поступать на другой частоте.

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