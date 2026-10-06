Заявление экс-министра обороны Незалежной Михаила Федорова о том, что в Киеве задумались о создании полноценной армии гуманоидных роботов, вызвало чувство глубокой озабоченности, поскольку Украина давно превратилась в гигантских полигон для тестирования передовой техники.
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