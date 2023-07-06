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Самый милый дворник: в Домодедово пес убирает улицы от пластиковых бутылок

Самый милый дворник: в Домодедово пес убирает улицы от пластиковых бутылок

Экологичная собака по кличке Юки научилась относить бутылки в мусорку.В подмосковном Домодедово появился четвероногий дворник.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Ай какая умница Юкки и БРАВО ХОЗЯЙКЕ!
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17 час.
Grandad
Попадет когда-нибудь, как гуляющая без поводка и намордника. Ей надо официальный статус присвоить, повесить хорошо видимый знак и поставить на довольствие. Кто-то должен персонально отвечать за безопасность собаки во время исполнения ей служебных обязанностей. Или самим работать за неё.
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17 час.

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