Самый милый дворник: в Домодедово пес убирает улицы от пластиковых бутылок

Grandad

Попадет когда-нибудь, как гуляющая без поводка и намордника. Ей надо официальный статус присвоить, повесить хорошо видимый знак и поставить на довольствие. Кто-то должен персонально отвечать за безопасность собаки во время исполнения ей служебных обязанностей. Или самим работать за неё.