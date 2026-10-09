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ИА Регнум

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Трамп публично поблагодарил Путина за договоренности по поставкам дизеля

Трамп публично поблагодарил Путина за договоренности по поставкам дизеля

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США очень рады получить российское дизельное топливо, и публично в беседе с журналистами поблагодарил президента России Владимира Путина за решение поставить дизтопливо на американский рынок.

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