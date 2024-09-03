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Минобороны показало уничтоженную в приграничье Курской области военную технику ВСУ

Минобороны показало уничтоженную в приграничье Курской области военную технику ВСУ

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) группировки войск «Север» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.

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