Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) группировки войск «Север» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.
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