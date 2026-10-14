Продавцам уже неоднократно предлагали перевести деятельность в законное поле В Барнауле намерены ужесточить меры против несанкционированной торговли на Правобережном тракте.
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