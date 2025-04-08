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Царьград

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Госдеп США обеспокоился "солдатами КНР" в плену ВСУ

Госдеп США обеспокоился "солдатами КНР" в плену ВСУ

Госдеп США прокомментировал информацию из Киева о китайских военнослужащих, попавших в плен ВСУ.Американский Госдепартамент «обеспокоен» сообщениями о военных КНР, которые попали в плен ВСУ.

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