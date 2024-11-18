Политнавигатор США, Великобритания и Франция дали разрешение на удары вглубь России своими ракетами, переданными ВСУ.
НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России. Бандерштадт ликует
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Пора для поражения нашими ядерными ракетами выбрать цели для ракет Киев, Лондон и Париж а ответ на удары вглубь нашей территории. РВСН.
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6 час.
Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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4 час.
Балу -
Опять будем пальчиком грозить или в конце-концов уе...ём по ним так, чтоб они кровавым поносом изошли?... Причем все...
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1 час.
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