Россия могла бы быть обеспечена и собственной рыбой. Но для своих цена её становится всё выше, а значительная часть улова уходит за рубеж — там её продавать выгоднее.
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думал купить скумбрию х/к сегодня, глянул, а цена 1670 р. Правда написано отборная, но всё равно какой-то сюрреализм.
да все туту ясно с этим "почему" - все за кордон,за бесценок,а с нас три шкуры, аналогично топливному рынку с ценами на дизель и бензин\Заново деприватизировать все вплоть до недр и ресурсов,а сверху нового Берию и Сталина\люди "зеленку на лбу" помнят,а отловленных казнокрадов в наше время - пшик..Жесткости нехватает во всем,одни озабоченности,половинчатые решения,рост тарифов и цен,а казнокрады как линяли за рубеж с награбленным баблом вместе с гостайнами и пр.секретами,так и линяют..
Больше хорошей и качественной рыбы и других продуктов для россиян, а остальным то, что останется. А деньги надо зарабатывать не на продаже сырья, а за счёт собственного производства, - ничего нового, но почему-то не делается.
Жену отдай дяде а сам иди к.......
В последнее время в сетевых магазинах типа "Лента" в СПб пропала настоящая красная икра. В наличии только имитированная. Надеялись, что после Нового года можно будет купить подешевле, но вышел облом. Теперь видимо больше не доведётся отведать икорки.
а что мы хотим от частника? - он так же, как и рыба, ищет, где глубже. в смысле, где дороже. низкие уровни стоимостей и открытые границы - что ещё надо частному капиталу, чтобы достойно встретить старость?!
Кому надо тем хватает