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Зеленая энергетика в Австралии кончится «экономическим суицидом» — SNA

Зеленая энергетика в Австралии кончится «экономическим суицидом» — SNA

Министр энергетики Австралии вновь настаивает на создании ветряных электростанций в океане, игнорируя неудобную правду о том, как возобновляемые источники энергии уничтожают экономику других стран, пишет 7 сентября обозреватель Sky News Australia Рокко Лоиаконо.

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