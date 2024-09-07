Зеленая энергетика в Австралии кончится «экономическим суицидом» — SNA

Министр энергетики Австралии вновь настаивает на создании ветряных электростанций в океане, игнорируя неудобную правду о том, как возобновляемые источники энергии уничтожают экономику других стран, пишет 7 сентября обозреватель Sky News Australia Рокко Лоиаконо.