Коммунальщики раскурочили дорогу во дворе дома в центре Челябинска

Во дворе многоквартирного дома в центре Челябинска с трудом проезжают автомобили и мамы с колясками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, пугающий пейзаж оставили челябинцам коммунальщики после ремонта коммуникаций.