РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Это не глава Абхазии а тряпка.Парламент Абхазии...
  • Сергей Oблезов
    Поздно! Про Лондон Россия уже все решила!Лондон не разреша...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️В России значител...

Коммунальщики раскурочили дорогу во дворе дома в центре Челябинска

Коммунальщики раскурочили дорогу во дворе дома в центре Челябинска

Во дворе многоквартирного дома в центре Челябинска с трудом проезжают автомобили и мамы с колясками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, пугающий пейзаж оставили челябинцам коммунальщики после ремонта коммуникаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх