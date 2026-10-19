Процессы ледообразования начались на водоемах Иркутской области. Как рассказали в управлении МЧС по Иркутской области, к 19 октября 2026 года уже фиксируют небольшие забереги на озерах и прудах в Еланцынском инспекторском участке, первый лед в Усольском и забереги в Черемховском.