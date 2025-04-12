Пекин сделал сильный ход в торговой войне с Вашингтоном. Китай мощно давит Трампа

© AP Photo / Susan Walsh The Spectator | Великобритания После того, как США и Китай ввели друг против друга фактически запретительные торговые пошлины, их начали сравнивать с автомобилями, несущимися друг на друга в надежде, что кто-то свернет первым, пишет Spectator.
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