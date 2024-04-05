Жители Никополя отбили украинца у напавших на него военкомов

Несколько вооруженных людей в военной форме напали на мужчину в украинском городе Никополь. Таким образом украинца попытались отвезти в военкомат, но неравнодушные граждане сорвали очередной акт "силовой" мобилизации.
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