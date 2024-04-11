«Непионерские лагеря»: память узников концлагерей почтили в Новосибирске

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года, но чтут ее все, кто знает историю страны и страницы Великой Отечественной войны.
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