«Непионерские лагеря»: память узников концлагерей почтили в Новосибирске

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года, но чтут ее все, кто знает историю страны и страницы Великой Отечественной войны.