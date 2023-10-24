В Сети появилось видео передачи двух заложников ХАМАС Красному Кресту

Красный Крест собирается принять группу из примерно 50 заложников с двойным гражданством.По данным источников, в секторе Газа велись переговоры для проведения потенциальной сделки по передаче заложников ХАМАС Красному Кресту, при этом решающую роль играет посредничество Катара.