В Петербурге дроппер оставил трех бабушек без денег и сдался полиции Подозреваемым оказался житель Пензенской области.
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В Петербурге дроппер оставил трех бабушек без денег и сдался полиции Подозреваемым оказался житель Пензенской области.