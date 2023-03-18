У звезды «Парка юрского периода» Сэма Нила диагностировали рак крови

Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил рассказал о лечении рака крови третьей стадии. О наличии у него такого заболевания актер заявил в своих мемуарах, которые выйдут в продажу на следующей неделе, сообщает в пятницу, 17 марта, The Guardian.