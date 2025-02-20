Жители трех улиц Липецка будут сидеть без горячей воды из-за ремонта на сетях

Сегодня, 20 февраля, ООО «РВК-Липецк» будет проводить работы на сетях водоснабжения. В связи с отключением холодной воды на центральный тепловой пункт Папина-Доватора, продолжение подачи горячего водоснабжения будет технически невозможно.