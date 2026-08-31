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Тульские новости

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Владимир Заика предложил стандарт семейных посёлков в Тульской области

Владимир Заика предложил стандарт семейных посёлков в Тульской области

Авторы представили более 23,2 тыс. предложений, среди которых 3,3 тыс. проектов посвящены поддержке семьи, материнства, отцовства и детства.

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