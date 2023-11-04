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Спички - не игрушка

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Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

1. Царские методы борьбы с политическими преступниками разительно отличались от советских. Судя по воспоминаниям многих революционеров, по сравнению со сталинским ГУЛАГом царская ссылка была самым настоящим курортом, который шёл им только на пользу.

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