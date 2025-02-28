Иноагент Андрей Макаревич* планирует возвращение программы «Смак»

Иноагент Андрей Макаревич* задумал вновь запустить программу «Смак». Неизменный участник группы «Машина времени» уже нашел делового партнера, который поможет ему восстановить кулинарный шоу-формат в эфире.
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