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Иноагент Андрей Макаревич* планирует возвращение программы «Смак»

Иноагент Андрей Макаревич* планирует возвращение программы «Смак»

Иноагент Андрей Макаревич* задумал вновь запустить программу «Смак». Неизменный участник группы «Машина времени» уже нашел делового партнера, который поможет ему восстановить кулинарный шоу-формат в эфире.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Наверно этого предателя  и ин.агента сам Эрнст  пригласил.
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7 час.
Елена Сафронова
Пусть кухарит в своей конуре заграницей. Кому он теперь нужен Туда.
Ответить
2 час.
Елена Сафронова
Иуда.
Ответить
2 час.
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