Lululemon Crashes After Another Brutal Guidance Cut; Jefferies Flags "Triple Whammy" Quarter Lululemon Athletica shares crashed in premarket trading in New York after the athletic-apparel retailer slashed its full-year outlook again, suggesting that demand in the Americas is deteriorating as Alo and other rivals gain market share.
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