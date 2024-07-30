Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов стартовал в России: комментарий юриста

В 2022 году в России была введена отсрочка от призыва на военную службу для IT-специалистов. В 2024 году работники ИТ-организаций, подпадающие под все условия, могут подать заявление через Госуслуги уже сейчас и вплоть до 6 августа.
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