ГОСТ Росстандарта на обучение онлайн даст студентам новые права

Вопрос, какие права даст студентам ГОСТ на обучение онлайн, возник на фоне планов введения нового стандарта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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