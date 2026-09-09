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ГОСТ Росстандарта на обучение онлайн даст студентам новые права

ГОСТ Росстандарта на обучение онлайн даст студентам новые права

Вопрос, какие права даст студентам ГОСТ на обучение онлайн, возник на фоне планов введения нового стандарта.

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