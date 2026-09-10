Депутаты ЗСК поддержали 28 федеральных законопроектов: в том числе по квотам для трудоустройства участников СВО

Были рассмотрены 28 законопроектов. Это изменения в Лесной, Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый, Градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в федеральные законы о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о бесплатной юридической помощи, о соглашениях о разделе продукции, о недрах, об охране окружающей среды, об увековечении памяти погибших при защите Отечества, о введении в действие Земельного кодекса РФ, о государственной регистрации недвижимости, о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу и не только.