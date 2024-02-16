Массированный удар по полигону в Селидово стал самым громким событием на фронте, обсуждаемым до сих пор.
Роковой "размен" в зоне ZOV: Резервы - в ноль, на Черноморский флот открыта большая охота
Комментарии
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Ю
Южанин
"С волками жить - по-волчьи выть!.." Народная мудрость.
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13 час.
Сергей мазин
А может это плановое списание в металлолом?
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6 час.
ninikooo Митусова
Разгильдяев нужно судить по законам военного времени, а не лишать погон. Тогда другим неповадно будет/ будут думать головой о кораблях и людях, а не о том как набить собственный карман- не то время, время СВО- не время для расхлябанности и разгильдяйства. Неужели среди морских офицеров нет думающих, знающих, желающих защитить Флот и Отечество патриотов?!
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3 час.
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