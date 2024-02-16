Роковой "размен" в зоне ZOV: Резервы - в ноль, на Черноморский флот открыта большая охота

ninikooo Митусова

Разгильдяев нужно судить по законам военного времени, а не лишать погон. Тогда другим неповадно будет/ будут думать головой о кораблях и людях, а не о том как набить собственный карман- не то время, время СВО- не время для расхлябанности и разгильдяйства. Неужели среди морских офицеров нет думающих, знающих, желающих защитить Флот и Отечество патриотов?!