На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна шестилетней Милане. Девочка страдает от врожденного порока сердца, и как результат у нее — серьезные проблемы с дыханием и бронхами.
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