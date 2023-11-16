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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна шестилетней Милане. Девочка страдает от врожденного порока сердца, и как результат у нее — серьезные проблемы с дыханием и бронхами.

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