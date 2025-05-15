Российские саперы уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

Бронемашина MaxxPro ВСУ была уничтожена с помощью роботизированного комплекса «Минер» саперами отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» ВС России, сообщила 15 мая пресс-служба Минобороны РФ.
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