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Сырский обсудил с британским штабом обороны возможные удары по объектам РФ

Сырский обсудил с британским штабом обороны возможные удары по объектам РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, что провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, в ходе которых они обсудил возможность ударов по российским военным объектам на стратегической глубине.

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