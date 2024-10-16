Сырский обсудил с британским штабом обороны возможные удары по объектам РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, что провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, в ходе которых они обсудил возможность ударов по российским военным объектам на стратегической глубине.
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