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Царьград

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Такер Карлсон заявил о невозможности поездки в Киев из-за угрозы убийства

Такер Карлсон заявил о невозможности поездки в Киев из-за угрозы убийства

Такер Карлсон, известный американский журналист, заявил в интервью, что готов посетить Москву, однако в Киев он поехать не может из-за риска быть убитым.

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