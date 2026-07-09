Российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Об этом коллектив написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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