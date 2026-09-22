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test mazurok

2 подписчика

👍 Крымский федеральный университет в этом году выиграл 18 грантов Российского научного фонда Сейчас в университете реализуется 28 грантов, сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности КФУ имени Вернадского Вячеслав Попов.

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