👍 Крымский федеральный университет в этом году выиграл 18 грантов Российского научного фонда Сейчас в университете реализуется 28 грантов, сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности КФУ имени Вернадского Вячеслав Попов.
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