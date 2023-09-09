Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пусть женщины и дети едут в Россию, а мужчины идут воевать, а то получается, наши мужчины воюют, погибают защищая их ...Постпред РФ в ООН...
  • Александр
    Из аулов хватает. Теперь с хуторов хлопцы за драйвом набегут. Поскачат, а потом…Постпред РФ в ООН...
  • дмитрий ДМИТРИЙ
    КАК БЫ ОНИ У НАС ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ И СВОИ ПОРЯДКИ, КАК В ЕВРОПЕ. АДЕКВАТНЫЕ- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Постпред РФ в ООН...

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу реки Оскол под Купянском, а также сорвали ротацию противника на Краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу реки Оскол под Купянском, а также сорвали ротацию противника на Краснолиманском направлении

Украинское командование накануне попыталось вывести из боя одно из подразделений, которое понесло потери в количество более 60 процентов личного состава, с Краснолиманского направления, где продолжается продвижение российских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх