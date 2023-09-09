ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу реки Оскол под Купянском, а также сорвали ротацию противника на Краснолиманском направлении

Украинское командование накануне попыталось вывести из боя одно из подразделений, которое понесло потери в количество более 60 процентов личного состава, с Краснолиманского направления, где продолжается продвижение российских войск.
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