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Спорт Уик-Энд

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Кто же сочиняет? Вице-президент РФС и судья - об отмене жеребьёвки перед пенальти в матче «Зенит» - «Спартак»

Кто же сочиняет? Вице-президент РФС и судья - об отмене жеребьёвки перед пенальти в матче «Зенит» - «Спартак»

Первый вице‑президент РФС Александр Мирзоян опроверг информацию, что главный арбитр матча за OLIMPBET Суперкубок России не проводил жеребьёвку для определения ворот перед серией послематчевых пенальти и что решение о выборе стороны было принято представителем РФС.

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