Казанда контейнер мәйданчыкларында 40 камера урнаштырылачак

Казанда төзекләндерү кагыйдәләрен бозу очракларын автомат рәвештә теркәү системасы киңәйтеләчәк, дип хәбәр итте Казан Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе башлыгы Александр Земченко эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә.
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