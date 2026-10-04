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Царьград

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В Самаре 5 октября ожидается магнитная буря силой 4 балла

В Самаре 5 октября ожидается магнитная буря силой 4 балла

Вечером 4 октября 2026 года в Самаре начнется малая геомагнитная буря, которая 5 октября достигнет четырех баллов и продлится до середины следующего дня.

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