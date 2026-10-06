Запасы платины и палладия в России на 2026 год

Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР. Крупнейшие месторождения расположены в Красноярском крае.
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