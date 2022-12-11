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«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» во встрече финалистов прошлого сезона. Карри и Томпсон на двоих набрали 66 очков

«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» во встрече финалистов прошлого сезона. Карри и Томпсон на двоих набрали 66 очков

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» в субботу одержал победу над «Бостоном» в первой встрече финалистов прошлого сезона – 123:107.

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