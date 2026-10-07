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Главным судебным приставом ЯНАО стала Юлия Синица

Главным судебным приставом ЯНАО стала Юлия Синица

Майор внутренней службы Юлия Синица назначена главным судебным приставом Ямала. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по округу.

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