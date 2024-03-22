Диверсия в сердце России. "Художник" издевался над русскими людьми...

Где столько журналов взяли? Украли в библиотечном фонде? Неужели до сих пор кто то хранит?

Галина Смирнова

При Сталине бы за это посадили. Надолго. В тот самый ГУЛаг. Возникает вопрос: а может, как раз за это его и затоптали? Типа, хотим свободы! Вот такой.....