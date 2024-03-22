Диверсия в сердце России. "Художник" издевался над русскими людьми...

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В  Москве,  в  модном  выставочном  пространстве "Винзавод", прошла  выставка  Сергея Зарвы.  Его работы,  написанные поверх обложек журнала "Огонек" советского периода, — воплощение пороков и плевок в историю страны.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Где столько журналов взяли? Украли в библиотечном фонде? Неужели до сих пор кто то хранит?
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35 мин.
Галина Смирнова
При Сталине бы за это посадили. Надолго. В тот самый ГУЛаг. Возникает вопрос: а может, как раз за это его и затоптали? Типа, хотим свободы! Вот такой.....
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26 мин.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
давно пора прикрывать эти заискивания перед Западом, выкинуть эту &quot;толерантность&quot; в помойку и начать реально наказывать подобных персонажей))
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13 мин.

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