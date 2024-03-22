В Москве, в модном выставочном пространстве "Винзавод", прошла выставка Сергея Зарвы. Его работы, написанные поверх обложек журнала "Огонек" советского периода, — воплощение пороков и плевок в историю страны.
Диверсия в сердце России. "Художник" издевался над русскими людьми...
Комментарии
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Светлана Петрова
Где столько журналов взяли? Украли в библиотечном фонде? Неужели до сих пор кто то хранит?
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35 мин.
Галина Смирнова
При Сталине бы за это посадили. Надолго. В тот самый ГУЛаг. Возникает вопрос: а может, как раз за это его и затоптали? Типа, хотим свободы! Вот такой.....
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26 мин.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
давно пора прикрывать эти заискивания перед Западом, выкинуть эту "толерантность" в помойку и начать реально наказывать подобных персонажей))
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13 мин.
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