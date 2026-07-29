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Аргументы недели

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FCC запретит импорт новых моделей китайских роботов из-за национальной безопасности

FCC запретит импорт новых моделей китайских роботов из-за национальной безопасности

Администрация Трампа планирует объявить о новых ограничениях на китайские гуманоидные и четвероногие роботы, а также на инверторы, в рамках мер, направленных на защиту цепочки поставок искусственного интеллекта в США и укрепление отечественного производства.

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