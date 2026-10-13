Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад и РПЦ - откуда ж такая ненависть?

Запад и РПЦ - откуда ж такая ненависть?

Знаете, а так называемый «Запад» - вовсе не мысленная конструкция или какая-нибудь выдумка, нет. И не «просто набор стран».

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