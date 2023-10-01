Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assas...

Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assassin's CreedIGN попросил эксперта по работе с холодным оружием Мэтта Истона из Schola Gladiatoria оценить степень реализма использования оружия и техники ведения боя в первых трех главах саги Assassin’s Creed, что позволило создать довольно интересный видеоролик.