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Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assas...

Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assas...

Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assassin's CreedIGN попросил эксперта по работе с холодным оружием Мэтта Истона из Schola Gladiatoria оценить степень реализма использования оружия и техники ведения боя в первых трех главах саги Assassin’s Creed, что позволило создать довольно интересный видеоролик.

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